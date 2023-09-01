    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У середмісті Харкова сталася пожежа (фото)
01.09.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

У середмісті Харкова сталася пожежа (фото)

Займання сталося на території літнього майданчика кафе.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
1 вересня об 11:22 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на літньому майданчику кафе по вулиці Дарвіна. Воно знаходилось впритул до двоповерхового «Будинку архітекторів». Цей будинок старої забудови з дерев’яними елементами внутрішніх несучих конструкцій. Тому вогонь в лічені хвилини перекинувся на його дах і горище.
 
 
На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 кв.м., а також горів дах і горищне перекриття будинку на площі 150 кв.м. В гасінні вогню приймало участь 9 пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах та 3 пожежні автодрабини.
 
 
Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на ще більшу площу і врятувати 500 кв.м. площі пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення.
 
 
О 12:30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль. Наразі вживаються заходи щодо остаточної її ліквідації. Причина виникнення загоряння з’ясовується.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на світанку пожежники гасили будинок, що горів у Харківській області.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харків, пожежа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.09 Надзвичайні події На Харківщині розшукують та судутимуть заочно очільника окупаційної поліції 01.09 Дороги та транспорт В Ізюмському районі тимчасово зміниться рух через мостову переправу 01.09 ЖКГ Харківські комунальники перевіряють безпеку експлуатації насосного та електрообладнання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 