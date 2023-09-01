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01.09.2023  12:57   Рита Парфенова

На світанку пожежники гасили будинок, що горів у Харківській області: фото

У гасінні пожежі були задіяні рятівники з Луганської області.

пожежа у смт Борова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, повідомлення про пожежу в житловому секторі смт Борова Ізюмського району надійшло 1 вересня о 04:23.

Полум'я охопило житловий будинок на площі 70 кв. м. На боротьбу з вогнем прибули вогнеборці місцевого пожежно-рятувального підрозділу і Луганського гарнізону.

Спільними зусиллями рятувальники пожежу локалізували та о 07:50 остаточно ліквідували. Постраждалих немає. Причини загоряння наразі встановлюються.

Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що після обстрілу Харківщини військовими рф палала трава та приватний будинок.
 
пожежа у смт Борова
 
пожежа у смт Борова

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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