На світанку пожежники гасили будинок, що горів у Харківській області: фото

У гасінні пожежі були задіяні рятівники з Луганської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, повідомлення про пожежу в житловому секторі смт Борова Ізюмського району надійшло 1 вересня о 04:23.
Полум'я охопило житловий будинок на площі 70 кв. м. На боротьбу з вогнем прибули вогнеборці місцевого пожежно-рятувального підрозділу і Луганського гарнізону.
Спільними зусиллями рятувальники пожежу локалізували та о 07:50 остаточно ліквідували. Постраждалих немає. Причини загоряння наразі встановлюються.
Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
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