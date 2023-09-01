01.09.2023 12:57 Рита Парфенова

На світанку пожежники гасили будинок, що горів у Харківській області: фото

У гасінні пожежі були задіяні рятівники з Луганської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, повідомлення про пожежу в житловому секторі смт Борова Ізюмського району надійшло 1 вересня о 04:23.



Полум'я охопило житловий будинок на площі 70 кв. м. На боротьбу з вогнем прибули вогнеборці місцевого пожежно-рятувального підрозділу і Луганського гарнізону.



Спільними зусиллями рятувальники пожежу локалізували та о 07:50 остаточно ліквідували. Постраждалих немає. Причини загоряння наразі встановлюються.



Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.