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01.09.2023  08:32   Рита Парфенова

Після обстрілу Харківщини військовими рф палала трава та приватний будинок: фото

Рятувальники Харківщини ліквідували пожежу протягом часу.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, у Куп’янському районі області.

О 17:55 годині ворожа сторона здійснила обстріл села Западне, що входить до складу Дворічанської територіальної громади.

У результаті цього інциденту загорілась трава на площі 0,1 гектара та житловий будинок площею 50 квадратних метрів. На місце пригоди було відправлено троє пожежних відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 18:55 годині вогнеборці повністю ліквідували загоряння. За попередніми даними, внаслідок цієї події, жертв і постраждалих не виявлено.

Загалом протягом доби з 31 серпня по 1 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, з яких:

  • 26 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з ворожими обстрілами;
  • 6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 14 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.

пожежа

пожежа

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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