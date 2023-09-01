01.09.2023 08:32 Рита Парфенова

Після обстрілу Харківщини військовими рф палала трава та приватний будинок: фото

Рятувальники Харківщини ліквідували пожежу протягом часу.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами, у Куп’янському районі області.



О 17:55 годині ворожа сторона здійснила обстріл села Западне, що входить до складу Дворічанської територіальної громади.



У результаті цього інциденту загорілась трава на площі 0,1 гектара та житловий будинок площею 50 квадратних метрів. На місце пригоди було відправлено троє пожежних відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій.



О 18:55 годині вогнеборці повністю ліквідували загоряння. За попередніми даними, внаслідок цієї події, жертв і постраждалих не виявлено.



Загалом протягом доби з 31 серпня по 1 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, з яких:

26 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

14 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.





