01.09.2023 08:56 Рита Парфенова

Хроніка ворожих обстрілів Харківщини

Останнього літнього дня окупанти обстрілювали прикордонні райони Харківської області: Богодухівьский, Ізюмський, Куп‘янський, Харківський, Чугуївський.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом останньої доби ворожа сторона використовувала керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) проти мирного населення.

Хроніка ворожих обстрілів

9:30, село Чернещина Борівської громади. Військові рф бстріляли село керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми.



10:30, місто Куп'янськ. Ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині міста: території автовокзалу, центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.



14:15, село Чернещина Борівської громади. Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами пошкоджені 2 будинки.



15:08, село Копанки Борівської громади. Через обстріл КАБ-ами було пошкоджено 2 житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік.



17:55, село Западне Дворівчанської громади. Наслідком ворожиз обстрілв стала пожежа у житловому будинку. Без постраждалих.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.