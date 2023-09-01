Хроніка ворожих обстрілів Харківщини

Останнього літнього дня окупанти обстрілювали прикордонні райони Харківської області: Богодухівьский, Ізюмський, Куп‘янський, Харківський, Чугуївський.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом останньої доби ворожа сторона використовувала керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) проти мирного населення.
9:30, село Чернещина Борівської громади. Військові рф бстріляли село керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми.
10:30, місто Куп'янськ. Ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині міста: території автовокзалу, центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.
14:15, село Чернещина Борівської громади. Внаслідок обстрілу керованими авіабомбами пошкоджені 2 будинки.
15:08, село Копанки Борівської громади. Через обстріл КАБ-ами було пошкоджено 2 житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік.
17:55, село Западне Дворівчанської громади. Наслідком ворожиз обстрілв стала пожежа у житловому будинку. Без постраждалих.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.
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Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
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