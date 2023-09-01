01.09.2023 08:02 Рита Парфенова

Від авіаударів ворога постраждали два селища Харківщини

Протягом доби з 31 серпня по 1 вересня щонайменше 10 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.



На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки.



На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка.