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01.09.2023  08:02   Рита Парфенова

Від авіаударів ворога постраждали два селища Харківщини

Протягом доби з 31 серпня по 1 вересня щонайменше 10 населених пунктів Харківської області опинилися під ворожим вогнем

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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