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01.09.2023  09:23   Рита Парфенова

Чоловіка в розшуку знайшли у метрополітені Харкова

Правохоронці затримали чоловіка, який знаходився у розшуку

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.

Чоловіка передали ініціатору розшуку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.

 

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  розшук, харків
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