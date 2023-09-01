01.09.2023 09:23 Рита Парфенова

Чоловіка в розшуку знайшли у метрополітені Харкова

Правохоронці затримали чоловіка, який знаходився у розшуку

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.

Чоловіка передали ініціатору розшуку.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.