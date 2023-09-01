Чоловіка в розшуку знайшли у метрополітені Харкова

Правохоронці затримали чоловіка, який знаходився у розшуку
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.
Чоловіка передали ініціатору розшуку.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 вересня 2023 року.
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