01.09.2023 09:46 Рита Парфенова

Чоловіка, який віддав награбоване тещі, засудили у Харкові

Мешканець Харкова влітку 2023 року пограбував перехожого та й подарував награбоване своїй тещі.











Як повідомляж РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківськохї області, пограбування сталося 26 червня цього року.



Напад стався у пішохідному тунелі, який розташований поруч із однією з будівель на вулиці Привокзальній в Харкові, під час якого чоловік відібрав цінності у пішохода.



Зловмисник атакував потерпілого, нанісши удар по голові. Після того, як жертва впала на землю, зловмисник вийняв телефон та готівку з його кишені. Після цього він ще раз вдарив чоловіка головою об стінку та швидко втік з місця злочину.



У подальшому зловмисник подарував телефон, який витягнув у потерпілого, своїй тещі.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що між ним і потерпілим, якого він раніше не знав, виник конфлікт, який переріс у бійку, а телефон зловмисник передав своїй родичці нібито на зберігання.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 28-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.



Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники відділу поліції в метрополітені біля станції метро «Героїв Праці» виявили 37-річного харків’янина, який знаходився у розшуку.