Ігор Терехов звернувся з нагоди 1 Вересня

Мер Харкова зазначив, що місто зуміло за короткий термін забезпечити безпечне навчання для школярів.
Пишаюся нашими незламними школярами.
І вірю, що цей рік буде переможним для усіх нас!
Зі святом першого вересня!», – йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ публікував роз’яснення щодо організації навчального процесу в Харківському метрополітені.
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Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
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