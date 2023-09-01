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01.09.2023  09:59   Рита Парфенова

Ігор Терехов звернувся з нагоди 1 Вересня

Мер Харкова зазначив, що місто зуміло за короткий термін забезпечити безпечне навчання для школярів.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов опубликував звернення у своєму телеграм-каналі.
 
«Створення усіх умов для проведення повноцінного освітнього процесу у метро менш ніж за місяць – чергова гучна заява усьому світові про непереборну жагу харківʼян вчитися і розвиватися. За будь-яких обставин.


Пишаюся нашими незламними школярами.

І вірю, що цей рік буде переможним для усіх нас!

Зі святом першого вересня!», – йдеться у повідомленні.

Раніше РЕДПОСТ публікував роз’яснення щодо організації навчального процесу в Харківському метрополітені.

Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, харків
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