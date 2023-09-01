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01.09.2023  10:13   Василь Голосний

Як у школах Харкова проходить свято Першого дзвоника: фото

1 вересня у школах міста проходять віртуальні урочисті лінейки до Дня знань

перший дзвоник ліцей 156 харкова

Кореспондент РЕДПОСТ повідомляє, як проходило святкування Першого дзвоника у салтівському ліцеї № 156.

Раніше РЕДПОСТ публікував роз’яснення щодо організації навчального процесу в Харківському метрополітені.

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Тэги:  школа, харків
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