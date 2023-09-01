Як у школах Харкова проходить свято Першого дзвоника: фото

1 вересня у школах міста проходять віртуальні урочисті лінейки до Дня знань
Кореспондент РЕДПОСТ повідомляє, як проходило святкування Першого дзвоника у салтівському ліцеї № 156.
Раніше РЕДПОСТ публікував роз’яснення щодо організації навчального процесу в Харківському метрополітені.
Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
влажность:
давление:
ветер: