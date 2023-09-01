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01.09.2023  14:00   Рита Парфенова

Керівник благодійного фонду Харкова заробляв на ухилянтах: розкрита міжрегіональна схема виїзду за кордон

Спеціалісти з кібербезпеки СБУ у Харківській області, після проведення складної спецоперації, розкрили та припинили функціонування міжрегіональної схеми незаконного вивезення військовозобов'язаних за кордон.

Новини Харкова: СБУ блокувала масштабну міжрегіональну схему втечі ухилянтів за кордон

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, організатором схеми був 34-річний харків'янин, керівник одного з місцевих благодійних фондів, який залучив до протиправної діяльності членів військово-лікарських комісій та співробітників інших волонтерських структур з Харківської, Львівської, Одеської та Закарпатської областей.

Задокументовано, що зловмисники використовували два протиправні механізми для організації виїзду ухилянтів з України.

За одним з механізмів ділки домовлялися про безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи "Шлях" в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Це дозволяло ухилянтам безперешкодно виїхати за кордон як водії, які нібито здійснюють доставку гуманітарних вантажів для ЗСУ, і врешті-решт залишитися за кордоном. Така послуга коштувала втікачам 1,5 тис доларів.

За іншим механізмом, зловмисники забезпечували зацікавлених осіб фіктивними документами з місцевих ТЦК та СП: довідками військово-лікарської комісії та довідками про відстрочку від призову на військову службу. Такий пакет документів обходився ухилянтам майже у 4,5 тис доларів.

До того ж, кожному зі своїх "клієнтів" організатор каналу давав поради і рекомендації, як уникнути викриття з боку контролюючих органів під час перетину держкордону, у яких пунктах здійснювати перетин і що відповідати на питання прикордонників, щоб не бути затриманим за використання підроблених документів.

Новини Харкова: СБУ блокувала масштабну міжрегіональну схему втечі ухилянтів за кордон

У ході спецоперації оперативники СБУ провели близько 20 обшуків за місцями мешкання і роботи учасників протиправної схеми у Харківській, Львівській, Одеській та Закарпатській областях. Під час слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони з ознаками протиправної діяльності, чорнові записи, документацію благодійних фондів зі списками волонтерів, які не повернулися з-за кордону, грошові кошти у гривнах, доларах та євро на загальну суму близько 1,5 млн грн.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів організатору оборудок повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів);
  • ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За такі злочини організатору загрожує до 9 років тюрми.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності усього кола осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки ліквідувала ще один канал зняття з обліку українських громадян призовного віку на Харківщині.

Новини Харкова: СБУ блокувала масштабну міжрегіональну схему втечі ухилянтів за кордон

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  сбу, харків
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