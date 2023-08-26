26.08.2023 10:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині СБУ викрита схема надання фальшивих діагнозів призовникам для ухилення від мобілізації (фото)

Служба безпеки ліквідувала ще один канал зняття з обліку українських громадян призовного віку на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, діяв канал ухилення призовників від мобілізації:

Схему прокручував голова районної військово-лікарської комісії, який діяв у змові з працівниками місцевої лікарні та двома посередниками.

У ролі посередників виступали колишні працівники військомату та лікарні, які отримували гроші від «клієнтів» та домовлялися з медиками про встановлення фальшивих діагнозів.

В підроблені документи лікарі вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України.

Зловмисники пропонували свої послуги навіть особам, які за станом здоров’я не підлягали мобілізації.

Вартість таких «послуг» становила від 3 до 5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості і фінансових можливостей клієнтів.

Отримані гроші учасники «схеми» розподіляли між собою відповідно до «об’єму обов’язків» після кожної оборудки.

За період функціонування схеми «ділкам» вдалось незаконно заробити понад 300 тис. доларів.

Під час 16 обшуків, які провели за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці, вилучено:

понад 30 тис. доларів США,

чорнові записи та інші документи, важливі для слідства.

Затриманим повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

- ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

- ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх винних осіб.