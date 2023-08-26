26.08.2023 08:56 Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини

Оперативна обстановка на Харківщині за добу від ХОВА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти

Богодухівського,

Чугуївського,

Куп'янського та

Ізюмського районів.

Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію.

У м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У с. Охримівка Чугуївського району зафіксовані влучання по території фермерського господарства, сталася пожежа.

У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.