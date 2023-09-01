01.09.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Ім'я харківського героя увічнили на меморіалі на Київщині

Меморіал Героїв відкрили в селі Дмитрівка Бородянської територіальної громади в День пам'яті захисників України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили на сайті тергромади, гранітна стела встановлена на місці, де воїни 14-ї ОМБр ім. Князя Романа Великого 1-го механізованого батальйону 2-ї механізованої роти у перші дні повномасштабного вторгнення рф зупинили російських окупантів.

Під час бою загинули 26 солдат і офіцерів. Серед них - харків'янин Дмитро Черняк.

З повним списком імен загиблих воїнів-героїв можна ознайомитись на сайті.