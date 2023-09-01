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01.09.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Ім'я харківського героя увічнили на меморіалі на Київщині

Меморіал Героїв відкрили в селі Дмитрівка Бородянської територіальної громади в День пам'яті захисників України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили на сайті тергромади, гранітна стела встановлена на місці, де воїни 14-ї ОМБр ім. Князя Романа Великого 1-го механізованого батальйону 2-ї механізованої роти у перші дні повномасштабного вторгнення рф зупинили російських окупантів.
 
Під час бою загинули 26 солдат і офіцерів. Серед них - харків'янин Дмитро Черняк.
 
З повним списком імен загиблих воїнів-героїв можна ознайомитись на сайті.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, герої, меморіал
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