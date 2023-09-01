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01.09.2023  14:21   Дмитро Колонєй

Росія втратила старі і шукає нові інструменти пиширення фейків

Про це поінформували у воєнній розвідці України.


Росія втратила старі і шукає нові інструменти пиширення фейків
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник воєнної розвідки  Андрій Юсов розповів, що , частина кремлівських агентів впливу або викрита, або втрачає ефективність, і цей факт підштовхує ворога до пошуку нових інструментів для дискредитації України.
 
«Коштів на це агресор не шкодує. Які б суми не виділялися на інформаційну війну ― а це десятки мільйонів доларів ― це завжди дешевше, якщо порівнювати з витратами на полі бою. ІПСО, попри свою дорогу вартість, вигідніше, аніж інвестувати у поле бою: 100 комп'ютерів дешевше, аніж один танк», ― додав представник ГУР МО України.
 
Андрій Юсов нагадав, що затверджена на нещодавній нараді у кремлі пропагандистська тематика спрямована на розхитування українського суспільства, руйнування антипутінської коаліції та на послаблення підтримки партнерів.
 
«Особливо нового там нічого немає, у різній мірі це вже фігурувало. Мовляв, «немає успіху в контрнаступі» та «суцільно корумпована держава», ― підтримувати не потрібно», ― сказав він, наголосивши, що Україна продовжуватиме протидіяти цим наративам.  
 
Також Андрій Юсов закликав українське суспільство критично ставитись до інформації, довіряти лише перевіреним джерелам і медіа та не посилатись на відомості з анонімних джерел.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  фейк, агрессия россии
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