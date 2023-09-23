23.09.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

В Україні розпочне роботу нова пенсійна реформа

З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексація пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РЕДПОСТ.

У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

«Наступного року Уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом з накопичувальною складовою — це буде не менше 50%.

Як це працюватиме? Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати»,- розповів Денис Шмигаль.