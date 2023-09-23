23.09.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Білі кросівки будуть як новенькі: декілька діяєвих лайфхаків допоможуть зберегти улюблене взуття

Взуття прослужить довго, якщо його правильно очищати від бруду, передає РЕДПОСТ.

Щоб прибрати бруд з білого взуття необхідно в першу чергу зверніть увагу, з якого матеріалу зроблені ваші кросівки:

взуття з тканини можна прати в машинці;

зі шкіри, замші або нубуку доведеться чистити вручну.

Щоб почистити білі кросівки, виготовлені з різних елементів – як тканини, так і шкіри, варто звернути увагу на кілька крутих способів очищення, які доступні в домашніх умовах.

Наприклад, міцелярна вода, яка використовується для зняття макіяжу, відмінно справляється з невеликими плямами на кросівках. Щоб почистити білі кросівки шкіряні, просто протріть вологим ватним диском взуття.

Також може виручити крохмаль і молоко: змішайте їх в рівних пропорціях і протріть поверхню кросівок, після чого змийте вологою ганчіркою.

Для стареньких кросівок підійдуть спеціальні відбілювачі. Але майте на увазі, що відбілювач потрібно наносити по всій тканині взуття, інакше ризикуєте отримати плямисті кроси.

Універсальним домашнім засобом для чищення білих кросівок є господарське мило – його можна використовувати на шкіряне і текстильне взуття, проте мити замшу або нубук не рекомендується – засіб може залишити плями і патьоки.

Щоб почистити білі кросівки з тканини можна попрати як вручну, так і в пральній машинці. Але зверніть увагу на температуру прання і сушку кросівок:

не періть кросівки на високих температурах – взуття може зменшитися в розмірах, але ось холодна вода може не відіпрати складні плями, тому слід дотримуватися золотої середини;

вибирайте щадний режим 30 градусів за Цельсієм;

радимо прати кросівки разом зі старими рушниками або покласти взуття в спеціальні мішечки для прання чи в стару наволочку;

сушити кросівки після прання в машинці потрібно природно, на відкритому повітрі. Автоматична сушка в машині може деформувати і пошкодити взуття.

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