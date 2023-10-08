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08.10.2023  19:35   Дмитро Колонєй

На Харквщині ЗСУ відбили три атаки ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На  Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пунктіи Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Охрімівка. 
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  • На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківщини: Кам’янка,  Дворічана, Синьківка, Кислівка.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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