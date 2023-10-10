10.10.2023 17:49 Дмитро Колонєй

У харківському сквері відкрили пам’ятник тепловикам

На честь 90-річчя КП «Харківські теплові мережі» відбудися урочисті заходи за участі мера Харкова Ігоря Терехова

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», пам’ятник тепловикам відкрили в оновленому однойменному сквері на честь 90-річчя.

У заходах взяв участь міський голова Ігор Терехов, який відкрив монумент та вручив комунальникам нагороди міськради.

Мер зазначив, що минулого опалювального сезону в Харкові вісім разів перезапускали тепло, і це безпрецедентний випадок для України і світу. Крім того, перед початком цієї зими у місті переклали понад 200 км магістралей і готуються до нових викликів.

«Я пишаюся вашою роботою і дуже вам вдячний! Дякую вашому керівництву, яке дуже відповідально до всього ставиться. Відкриття цього скверу і пам’ятника - мала частина того, що потрібно зробити, аби вшанувати вас за вашу героїчну працю», - підкреслив Ігор Терехов.

З 2021 року у Харкові замінили майже 500 км теплових мереж, реконструювали понад 30 ЦТП, 11 квартальних котелень, замінили 19 насосних агрегатів, відновили близько 110 км теплової ізоляції, встановили понад 300 систем погодного регулювання з тепловими лічильниками тощо.