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10.10.2023  17:49   Дмитро Колонєй

У харківському сквері відкрили пам’ятник тепловикам

На честь 90-річчя КП «Харківські теплові мережі» відбудися урочисті заходи за участі мера Харкова Ігоря Терехова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  КП «Харківські теплові мережі», пам’ятник тепловикам відкрили в оновленому однойменному сквері на честь 90-річчя.
 
У заходах взяв участь міський голова Ігор Терехов, який відкрив монумент та вручив комунальникам нагороди міськради.
 
Мер зазначив, що минулого опалювального сезону в Харкові вісім разів перезапускали тепло, і це безпрецедентний випадок для України і світу. Крім того, перед початком цієї зими у місті переклали понад 200 км магістралей і готуються до нових викликів.
 
«Я пишаюся вашою роботою і дуже вам вдячний! Дякую вашому керівництву, яке дуже відповідально до всього ставиться. Відкриття цього скверу і пам’ятника - мала частина того, що потрібно зробити, аби вшанувати вас за вашу героїчну працю», - підкреслив Ігор Терехов.
 
 
З 2021 року у Харкові замінили майже 500 км теплових мереж, реконструювали понад 30 ЦТП, 11 квартальних котелень, замінили 19 насосних агрегатів, відновили близько 110 км теплової ізоляції, встановили понад 300 систем погодного регулювання з тепловими лічильниками тощо.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, комунальники, харків, тепловики
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