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10.10.2023  17:43   Рита Парфенова

У Харкові обмежують рух по вулиці Миколи Манойла

Рух транспорту на ділянці вулиці Миколи Манойла у Харкові буде обмежений з 10 жовтня по 30 листопада.

закриття руху
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на  міськраду, з 10 жовтня по 30 листопада бууде обмежений рух транспорту на вул. Миколи Манойла, в районі житлових будинків №67 та 69.

Закриття руху пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Раніше РЕДПОСТписа, що з 9:00 до 16:00 10 жовтня 2023 року, через ремонт трамвайної колії  припиниться рух трамваїв на пр. Героїв Харкова між вулицею Академіка Павлова та пл. Захисників України.
Источник:   ХМР
 Тэги:  рух, харків
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