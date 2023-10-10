10.10.2023 17:43 Рита Парфенова

У Харкові обмежують рух по вулиці Миколи Манойла

Рух транспорту на ділянці вулиці Миколи Манойла у Харкові буде обмежений з 10 жовтня по 30 листопада.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, з 10 жовтня по 30 листопада бууде обмежений рух транспорту на вул. Миколи Манойла, в районі житлових будинків №67 та 69.

Закриття руху пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.

Раніше РЕДПОСТ писа, що з 9:00 до 16:00 10 жовтня 2023 року, через ремонт трамвайної колії припиниться рух трамваїв на пр. Героїв Харкова між вулицею Академіка Павлова та пл. Захисників України.