У Харкові обмежують рух по вулиці Миколи Манойла

Рух транспорту на ділянці вулиці Миколи Манойла у Харкові буде обмежений з 10 жовтня по 30 листопада.
Закриття руху пов’язано з проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Пропуск транспорту організований вільною від виконання робіт смугою руху.
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