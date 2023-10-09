09.10.2023 18:34 Дмитро Колонєй
У Харкові три трамваї змінять маршрут руху
Які трамваї та чому рухатимуться іншим шляхом розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.
У Харкові три трамваї змінять маршрут руху
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури Харкова, з 9:00 до 16:00 10 жовтня 2023 року, через ремонт трамвайної колії припиниться рух трамваїв на пр. Героїв Харкова між вулицею Академіка Павлова та пл. Захисників України.
Трамваї №6 курсуватиме так:
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602-й мікрорайон – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – Південний вокзал;
Трамвай №8 ходитиме таким чином:
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вул. Одеська – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – 602-й мікрорайон;
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у зворотному напрямку: 602-й мікрорайон – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – Вул. Одеська;
Трамвай №27 прямуватиме так:
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розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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