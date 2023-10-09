09.10.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» запрошує на роботу людей різних спеціальностей, передає РЕДПОСТ .

Підприємство у пошуках:

начальника дільниці №2 Київської філії;

майстрів;

робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

диспетчера.

Умови праці:

офіційне працевлаштування;

своєчасна оплата праці та соціальні гарантії;

пільги на оплату житлово-комунальних послуг;

забезпечення спецодягом, необхідним обладнанням та засобами малої механізації.

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За деталями працевлаштування звертайтеся за номером (066) 800-20-28 та до центрального офісу КП «Харківблагоустрій» на адресу: вул. Шатилівська, 4 (станція метро «Наукова»).

Вакансії є у кожному з 9 районів міста.