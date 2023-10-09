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09.10.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» запрошує на роботу людей різних спеціальностей, передає РЕДПОСТ .

 
Підприємство у пошуках: 
 
  • начальника дільниці №2 Київської філії;
  • майстрів;
  • робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;
  • диспетчера.
Умови праці:
 
  • офіційне працевлаштування; 
  • своєчасна оплата праці та соціальні гарантії;
  • пільги на оплату житлово-комунальних послуг; 
  • забезпечення спецодягом, необхідним обладнанням та засобами малої механізації. 

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За деталями працевлаштування звертайтеся за номером (066) 800-20-28 та до центрального офісу КП «Харківблагоустрій» на адресу: вул. Шатилівська, 4 (станція метро «Наукова»). 
 
Вакансії є у кожному з 9 районів міста. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на місці ракетного удару замінюють каналізацію.
 
Источник:   Комунальне підприємство «Харківблагоустрій»
 Тэги:  робота, харків
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