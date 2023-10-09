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09.10.2023  13:19   Рита Парфенова

У Харкові на місці ракетного удару замінюють каналізацію (фото)

Більш як десять метрів каналізаційного колектору замінюють комунальники на місці ракетного удару по центру Харкова.

У Харкові комунальники замінюють більш як десять метрів каналізаційного колектору на місці ракетного удару

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, роботи ведуть бригади комунального підприємства «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації». Фахівці КП здійснюють роботи з ліквідації наслідків обстрілу мережі зливової каналізації у провулку Театральному.

За інформацією, наданою представниками підприємства, внаслідок влучання ракети С300 було пошкоджено приблизно 11 метрів колектору та два оглядові колодязі.

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Також 9 жовтня у Харкові тривають роботи з очищення дощоприймальних колодязів та проводяться обслуговування гідроспоруд для забезпечення нормального функціонування системи водозниження і зливової каналізації.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що покрівлі домівок, яки опинилися в епіцентрі ракетного удару по Харкову 6 жовтня 2023 року, ремонтують та обстежують фахівці.


У Харкові комунальники замінюють більш як десять метрів каналізаційного колектору на місці ракетного удару У Харкові комунальники замінюють більш як десять метрів каналізаційного колектору на місці ракетного удару

Источник:   ХМР
 Тэги:  жкг, харків
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