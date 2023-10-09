У Харкові на місці ракетного удару замінюють каналізацію (фото)

Більш як десять метрів каналізаційного колектору замінюють комунальники на місці ракетного удару по центру Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, роботи ведуть бригади комунального підприємства «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації». Фахівці КП здійснюють роботи з ліквідації наслідків обстрілу мережі зливової каналізації у провулку Театральному.
За інформацією, наданою представниками підприємства, внаслідок влучання ракети С300 було пошкоджено приблизно 11 метрів колектору та два оглядові колодязі.
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