09.10.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові ошукував літніх людей

Прокурори довели, що протягом вересня-жовтня 2020 року раніше судимий чоловік, діючи зі своїм спільником, розробив план щодо незаконного збагачення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

30-річний зловмисник діяв за схемою «ваш родич у біді»: телефонував людям похилого віку і повідомляв, що їхні родичи потрапили в ДТП і терміново потребують лікування, на яке потрібно передати гроші.

Шахрай використовував маніпулятивні прийоми і здійснював психологічний тиск на своїх жертв, зазначаючи, що треба передати готівку лікарю, який може приїхати до них додому. Стурбовані і занепокоєні родичі погоджувались на зустріч зі зловмисником та передавали їм гроші.

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Усього встановлено трьох потерпілих від дій шахрая. Загальна сума завданої їм шкоди складає понад 1,4 млн грн.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зіштовхнувся легковий та вантажний автомобіль.