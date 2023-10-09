Харків'яни здобули перемогу у світовому чемпіонаті з таїландського боксу

Дві золоті та бронзову медалі вибороли харківські спортсмени під час молодіжного чемпіонату світу з таїландського боксу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Міжнародні змагання проходили з 28 вересня до 8 жовтня в Туреччині.
«Золото» та звання чемпіонів світу вибороли Єгор Скуріхін (U23, вагова категорія до 81 кг) та Дмитро Шелесько (U23, вагова категорія до 57 кг).
Бронзовим призером серед спортсменів 14-15 років став Вадим Павлов (вагова до 75 кг).
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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