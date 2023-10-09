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09.10.2023  14:03   Рита Парфенова

Харків'яни здобули перемогу у світовому чемпіонаті з таїландського боксу

Дві золоті та бронзову медалі вибороли харківські спортсмени під час молодіжного чемпіонату світу з таїландського боксу.

Харківські спортсмени здобули медалі молодіжного чемпіонату світу з таїландського боксу

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Міжнародні змагання проходили з 28 вересня до 8 жовтня в Туреччині.

«Золото» та звання чемпіонів світу вибороли Єгор Скуріхін (U23, вагова категорія до 81 кг) та Дмитро Шелесько (U23, вагова категорія до 57 кг).

Бронзовим призером серед спортсменів 14-15 років став Вадим Павлов (вагова до 75 кг).

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Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей.
 
Раніше РЕДПОСТ  писав, що харківські боксери успішно виступили на чемпіонаті Балкан з боксу серед чоловіків та жінок.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  бокс, спорт, харків
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