09.10.2023 14:03 Рита Парфенова

Харків'яни здобули перемогу у світовому чемпіонаті з таїландського боксу

Дві золоті та бронзову медалі вибороли харківські спортсмени під час молодіжного чемпіонату світу з таїландського боксу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.



Міжнародні змагання проходили з 28 вересня до 8 жовтня в Туреччині.



«Золото» та звання чемпіонів світу вибороли Єгор Скуріхін (U23, вагова категорія до 81 кг) та Дмитро Шелесько (U23, вагова категорія до 57 кг).



Бронзовим призером серед спортсменів 14-15 років став Вадим Павлов (вагова до 75 кг).

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Загалом збірна України здобула на цьому чемпіонаті 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські боксери успішно виступили на чемпіонаті Балкан з боксу серед чоловіків та жінок.