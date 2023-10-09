09.10.2023 17:31 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть чоловіка, який перейшов на бік ворога та поширював пропаганду окупантів
Що робив чоловік під час окупації з'ясували правоохоронці Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 57-річний чоловік під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району перейшов на бік загарбників:
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пішов на співпрацю з ворогом;
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обійняв посаду «главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;
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допомагав представникам держави-агресорки просувати антиукраїнські наративи;
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розповсюджував серед місцевих мешканців пропагандистську газету «Харьков Z»;
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створював позитивне ставлення до держави-агресорки;
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заперечував збройна агресію РФ проти України;
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представляв окупантів як «визволителів»;
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транслював тези щодо «турботи» держави-агресорки та готовності РФ надавати будь-яку допомогу населенню;
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відповідав за збір інформації про місця для обладнання стендів, дошок оголошень тощо для розміщення агітаційних матеріалів;
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збирав дані про місця розташування виборчих комісій на території Шевченківского територіальної громади;
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підшукував приміщення для проведення в подальшому так званого «референдуму» про приєднання Куп’янського району до РФ.
Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою.
Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
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