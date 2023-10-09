    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові судитимуть чоловіка, який перейшов на бік ворога та поширював пропаганду окупантів
09.10.2023  17:31   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть чоловіка, який перейшов на бік ворога та поширював пропаганду окупантів

Що робив чоловік під час окупації з'ясували правоохоронці Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 57-річний чоловік під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району перейшов на бік загарбників:
  • пішов на співпрацю з ворогом;
  • обійняв посаду «главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области»;
  • допомагав представникам держави-агресорки просувати антиукраїнські наративи;
  • розповсюджував серед місцевих мешканців пропагандистську газету «Харьков Z»;
  • створював позитивне ставлення до держави-агресорки;
  • заперечував збройна агресію РФ проти України;
  • представляв окупантів як «визволителів»;
  • транслював тези щодо «турботи» держави-агресорки та готовності РФ надавати будь-яку допомогу населенню;
  • відповідав за збір інформації про місця для обладнання стендів, дошок оголошень тощо для розміщення агітаційних матеріалів;
  • збирав дані про місця розташування виборчих комісій на території Шевченківского територіальної громади;
  • підшукував приміщення для проведення в подальшому так званого «референдуму» про приєднання Куп’янського району до РФ. 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою.
 
Обвинувальний акт розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 Надзвичайні події На Харківщині оголошено підозру колаборантці, яка контролювала комунальні підприємства під час окупації 04.10 Надзвичайні події Під Харковом жінка допомогала окупантам та доносила загарбникам на односельців 04.10 Надзвичайні події На Харківщині банда зрадників зміцнювала владу ворога, вишукувала патриотів, а потім втекла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 