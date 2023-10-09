09.10.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області зафіксовано нові випадки сказу в тварин

У населених пунктах Чугуївського району виявлено чотири випадки сказу у тварин.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

1 жовтня 2023 року у селі Таранівка на подвір’я громадянина забрів безпритульний кіт, який вів себе агресивно. При спробі вигнати його з території домоволодіння кіт покусав власника. Наступного ранку тварину виявили без ознак життя. Відповідно до звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Харківської державної лабораторії Державної служби України підтверджено сказ кота.

Також 1 жовтня, як розповіла власниця, її кішка з покусами прийшла додому. Господарка почала надавати першу допомогу та обробляти рани. Кішку помістила в ящик. На другий день тварина відмовилася від їжі та води. Під час наступної обробки ран кішка нанесла покуси кистей рук власниці, о 16 годині 2 жовтня тварина загинула. Харківська лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила діагноз сказ.

Ще один випадок стався 9 вересня 2023 року у селі Гракове. На подвір’я зайшла лисиця та покусала собаку. Господарка 22.09.2023 року вирішила ізолювати тварину, а також самостійно придбала вакцину проти сказу «Нобівак – R» у приватній ветеринарній аптеці та провела щеплення 4 домашніх котів, які проживають у будинку та на подвір’я не виходять. 2 жовтня собака померла. У тварини було підтверджено діагноз сказ.

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У вересні 2023 року у селищі міського типу Малинівка на своєму подвір’ї в сараї власниця побачила чужу кішку та вирішила її вигнати з приміщення. Кішка злякалася, накинулася на господарку домоволодіння та нанесла їй покуси кистей рук. Після отриманих травм жінка відразу звернулася за допомогою до лікаря травматолога-рабіолога для огляду ран та призначення курсу антирабічних щеплень. Тварину було вбито. Відповідно до звіту про результати дослідження у кішки підтверджено діагноз сказ.

Рішенням позачергового засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії у даних населених пунктах введено карантинні обмеження з 05.10.2023.

Загалом від початку року на території Чугуївського району зафіксовано 9 випадків сказу тварин.