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09.10.2023  17:08   Василь Голосний

Ракетний обстріл Харкова: на місцях "прильотів" тривають відновлювальні роботи (фото)

В Основ’янському та Київському районах комунальні служби продовжують роботи з відновлення будинків, пошкоджених в результаті ракетної атаки рф 6 жовтня.

Харків
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Переважна частина вікон вже зашита ОСБ-плитами, ведуться роботи з ремонту покрівель .
 
Міські служби вже впорядкували магістралі, тротуари та двори.

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Тэги:  харків, агрессия россии, ремонт, жкг
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