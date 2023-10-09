Ракетний обстріл Харкова: на місцях "прильотів" тривають відновлювальні роботи (фото)

В Основ’янському та Київському районах комунальні служби продовжують роботи з відновлення будинків, пошкоджених в результаті ракетної атаки рф 6 жовтня.
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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