Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США - Ігор Терехов

Що змінить міжнародний проект, партнером якого став Харков, розповів мер Харкова Ігор Терехов.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував про розвиток міжнародного співробітництва Харкова:
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"Сьогодні Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США — відтепер ми серед громад-партнерів проєкту USAID «ГОВЕРЛА»! Цей проєкт спрямований на посилення реформи децентралізації та підвищення ролі місцевих громад", - зазначив Харківський міський голова.
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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