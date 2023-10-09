09.10.2023 16:33 Дмитро Колонєй

Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США - Ігор Терехов

Що змінить міжнародний проект, партнером якого став Харков, розповів мер Харкова Ігор Терехов.



Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував про розвиток міжнародного співробітництва Харкова:

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"Сьогодні Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США — відтепер ми серед громад-партнерів проєкту USAID «ГОВЕРЛА»! Цей проєкт спрямований на посилення реформи децентралізації та підвищення ролі місцевих громад", - зазначив Харківський міський голова.

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