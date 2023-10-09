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09.10.2023  16:33   Дмитро Колонєй

Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США - Ігор Терехов

Що змінить міжнародний проект, партнером якого став Харков, розповів мер Харкова Ігор Терехов.


Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США - Ігор Терехов

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі поінформував про розвиток міжнародного співробітництва Харкова:

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"Сьогодні Харків зробив ще один крок назустріч посиленню співпраці зі США — відтепер ми серед громад-партнерів проєкту USAID «ГОВЕРЛА»! Цей проєкт спрямований на посилення реформи децентралізації та підвищення ролі місцевих громад", - зазначив Харківський міський голова.

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Посилив співпрацю з США Харків: місто стало партнером проєкту USAID «ГОВЕРЛА»

  

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, співпрацяі, харків, сша
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