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09.10.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Через російську агресію в Україні постраждали 1702 об’єкти культурної інфраструктури

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії, передає РЕДПОСТ .

 
Так, станом на 29 вересня 2023 року збитків зазнали 1702 об’єкти культурної інфраструктури.
 
Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.
 
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).
 
Загалом постраждали:
 
  • клубні заклади – 841;
  • бібліотеки – 601; 
  • заклади мистецької освіти – 131;
  • музеї та галереї – 99;
  • театри та філармонії – 30. 
Пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти культурної інфраструктури) на території 262 територіальних громад (17,8% від загальної кількості територіальних громад України), зокрема: у Донецькій (82%), Сумській (53%), Харківській (52%), Чернігівській (46%), Херсонській (43%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Запорізькій (36%), Київській (26%), Дніпропетровській (19%), Житомирській (12%), Одеській (8%), Хмельницькій (8%), Черкаській (5%), Львівській (4%), Вінницькій (3% ), Закарпатській (2%), Полтавській (2%) областях та м. Києві.
 
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Варто зазначити, що на кінець вересня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  агрессия россии
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