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10.10.2023  18:33   Дмитро Колонєй

У ДТП під Харковом розірвало автівку: у аварії постраждали два водія та дитина

Поліція встановлює обставини автозіткнення під Харковом.

ДТП Харків: Розірвало автівку у аварії Daewoo Lanos, Mazda СХ5, Renault Laguna та ВАЗ -2106
 
Я повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 10 жовтня 2023 року близько 15:00 на перехресті автодороги “Київ-Харків-Довжанський” та вулиці Сонячна водій Daewoo Lanos під час здійснення повороту ліворуч не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу у русі автомобілю Mazda СХ5, який рухався у зустрічному напрямку.
 
ДТП Харків: Розірвало автівку у аварії Daewoo Lanos, Mazda СХ5, Renault Laguna та ВАЗ -2106
 
Тяжкі травми отримав водій Daewoo Lanos. Наразі його особа встановлюється. Також з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні 35-річний водій “Mazda СХ5” та його 8-річний син. 
 
ДТП Харків: Розірвало автівку у аварії Daewoo Lanos, Mazda СХ5, Renault Laguna та ВАЗ -2106
 
ДТП Харків: Розірвало автівку у аварії Daewoo Lanos, Mazda СХ5, Renault Laguna та ВАЗ -2106
 
ДТП Харків: Розірвало автівку у аварії Daewoo Lanos, Mazda СХ5, Renault Laguna та ВАЗ -2106
 
ДТП Харків: Розірвало автівку у аварії Daewoo Lanos, Mazda СХ5, Renault Laguna та ВАЗ -2106
 
Крім того, механічних пошкоджень зазнали автомобілі Renault Laguna та ВАЗ -2106, які стояли на узбіччі автодороги. 
Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, аварія, харків
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