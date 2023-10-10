10.10.2023 18:33 Дмитро Колонєй

У ДТП під Харковом розірвало автівку: у аварії постраждали два водія та дитина

Поліція встановлює обставини автозіткнення під Харковом.

Я повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 10 жовтня 2023 року близько 15:00 на перехресті автодороги “Київ-Харків-Довжанський” та вулиці Сонячна водій Daewoo Lanos під час здійснення повороту ліворуч не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу у русі автомобілю Mazda СХ5, який рухався у зустрічному напрямку.

Тяжкі травми отримав водій Daewoo Lanos. Наразі його особа встановлюється. Також з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні 35-річний водій “Mazda СХ5” та його 8-річний син.

Крім того, механічних пошкоджень зазнали автомобілі Renault Laguna та ВАЗ -2106, які стояли на узбіччі автодороги.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження.