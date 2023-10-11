11.10.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Харків'янин сплатив понад 230 тисяч гривень, щоб погасити борг за аліментами

Понад 230 тисяч гривень – сума, яку харків’янину потрібно було вчасно та пропорційно витрачати на забезпечення економічних потреб двох своїх дітей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Тривалі затримки у перерахуванні коштів призвели до накопичення суттєвої заборгованості, вона й стала приводом для обмеження батька у деяких правах.

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Керуючись нормами Закону України «Про виконавче провадження» фахівці Харківського відділу державної виконавчої служби у Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесли постанови, котрі заборонили містянину:

керувати транспортними засобами;

перетинати державний кордон;

користуватися зброєю;

полювати;

користуватися банківськими рахунками;

укладати правочини з майном, що потребує державної реєстрації.

Щоб позбутися правових санкцій, чоловік відшукав необхідну суму та повернув борг у повному обсязі. Його права було поновлено після того, як родині перерахували кошти.