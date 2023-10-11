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11.10.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Харків'янин сплатив понад 230 тисяч гривень, щоб погасити борг за аліментами

Понад 230 тисяч гривень – сума, яку харків’янину потрібно було вчасно та пропорційно витрачати на забезпечення економічних потреб двох своїх дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Тривалі затримки у перерахуванні коштів призвели до накопичення суттєвої заборгованості, вона й стала приводом для обмеження батька у деяких правах.
 
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Керуючись нормами Закону України «Про виконавче провадження» фахівці Харківського відділу державної виконавчої служби у Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесли постанови, котрі заборонили містянину:
 
  • керувати транспортними засобами;
  • перетинати державний кордон;
  • користуватися зброєю;
  • полювати;
  • користуватися банківськими рахунками;
  • укладати правочини з майном, що потребує державної реєстрації.
Щоб позбутися правових санкцій, чоловік відшукав необхідну суму та повернув борг у повному обсязі. Його права було поновлено після того, як родині перерахували кошти.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з батьків, які не платили аліменти дітям, стягнули сотні тисяч гривень.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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