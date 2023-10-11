11.10.2023 12:45 Віталій Хінєвіч
Харків'янин сплатив понад 230 тисяч гривень, щоб погасити борг за аліментами
Понад 230 тисяч гривень – сума, яку харків’янину потрібно було вчасно та пропорційно витрачати на забезпечення економічних потреб двох своїх дітей.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Тривалі затримки у перерахуванні коштів призвели до накопичення суттєвої заборгованості, вона й стала приводом для обмеження батька у деяких правах.
Керуючись нормами Закону України «Про виконавче провадження» фахівці Харківського відділу державної виконавчої служби у Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції винесли постанови, котрі заборонили містянину:
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керувати транспортними засобами;
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перетинати державний кордон;
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користуватися зброєю;
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полювати;
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користуватися банківськими рахунками;
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укладати правочини з майном, що потребує державної реєстрації.
Щоб позбутися правових санкцій, чоловік відшукав необхідну суму та повернув борг у повному обсязі. Його права було поновлено після того, як родині перерахували кошти.
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