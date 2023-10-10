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10.10.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Харків'яни отримують гранти на створення бізнесу

За час дії грантової програми «Власна справа» у рамках урядового проєкту «єРобота» було ухвалено 105 позитивних рішень для підприємців міста Харкова, які хочуть створити або розширити наявний бізнес.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, загальний обсяг фінансування проєктів склав майже 26 млн грн. Вже профінансована 51 бізнес-ініціатива. Серед переможців - чотири проєкти учасників бойових дій та членів їхніх сімей. 
 
Заявку на отримання безповоротних мікрогрантів можна подати через портал «Дія», а консультації підприємцям надають у Харківському обласному центрі зайнятості.
 
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Також в українців є доступ до інших державних та міжнародних програм для фінансової, менторської, експертної та юридичної підтримки. З усіма актуальними програмами для бізнесу можна ознайомитися на офіційному сайті Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки за програмою реімбурсації.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, бізнес
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