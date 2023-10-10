10.10.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові раніше судимий чоловік зберігав корпуси ручних гранат

Прокурори довели, що на початку 2023 року раніше судимий, у тому числі за умисне вбивство, чоловік придбав і незаконно зберігав за місцем свого мешкання корпуси ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, корпус гвинтівкової шомпольної гранати F-1 та запали до них.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У травні 44-річний чоловік збув дві гранати знайомому за 6 тисяч гривень. Після продажу боєприпасів чоловік збирався поїхати на відпочинок у село, але не встиг — його викрили правоохоронці.

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У ході проведених обшуків за місцем мешкання чоловіка виявлено та вилучено іншу частину бойових припасів — ще шість гранат.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.