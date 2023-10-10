    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові раніше судимий чоловік зберігав корпуси ручних гранат
10.10.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові раніше судимий чоловік зберігав корпуси ручних гранат

Прокурори довели, що на початку 2023 року раніше судимий, у тому числі за умисне вбивство, чоловік придбав і незаконно зберігав за місцем свого мешкання корпуси ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, корпус гвинтівкової шомпольної гранати F-1 та запали до них.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У травні 44-річний чоловік збув дві гранати знайомому за 6 тисяч гривень. Після продажу боєприпасів чоловік збирався поїхати на відпочинок у село, але не встиг — його викрили правоохоронці.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
У ході проведених обшуків за місцем мешкання чоловіка виявлено та вилучено іншу частину бойових припасів — ще шість гранат.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.10 Надзвичайні події У Харкові розшукували зниклого хлопчика 10.10 Надзвичайні події У Харкові водій авто позбавлений прав порушив ПДР 09.10 Надзвичайні події Патрульні виявили порушників ПДР у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 