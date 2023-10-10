У Харкові раніше судимий чоловік зберігав корпуси ручних гранат

Прокурори довели, що на початку 2023 року раніше судимий, у тому числі за умисне вбивство, чоловік придбав і незаконно зберігав за місцем свого мешкання корпуси ручних осколкових гранат РГД-5, Ф-1, корпус гвинтівкової шомпольної гранати F-1 та запали до них.
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