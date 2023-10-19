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19.10.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Після повернення плати за проїзд тарифи залишаться довоєнними – Ігор Терехов

Тарифи на послуги міського громадського транспорту після повернення плати за проїзд залишаться на довоєнному рівні.

 
Про це в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Попри велике навантаження на міський бюджет, наразі проїзд залишається безкоштовним. Коли такої можливості не буде, ми повернемося до довоєнних тарифів та дотуватимемо пасажирські перевезення. Але всі пільги для пенсіонерів, військових, дітей війни та інших категорій збережуться. Тобто для них проїзд залишиться безкоштовним», - наголосив Ігор Терехов.
 
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Нагадаємо, у Харкові щомісяця на утримання громадського транспорту спрямовують 171 млн грн. Рішення про повернення чи неповернення платного проїзду у 2024 році буде ухвалене, виходячи з можливостей міського бюджету та обсягу субвенцій з державного бюджету.
 
 
Источник:   Новини. LIVE
 Тэги:  харків, ігор терехов, транспорт
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