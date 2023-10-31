31.10.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники змінюють пошкоджений обстрілами водовід

Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають зруйновану вибухом 260-метрову ділянку водоводу на вулиці Академіка Павлова в Салтівському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 31 жовтня, майстер районної служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Халізєв, снаряд потрапив безпосередньо у водовід ще на початку повномасштабних військових дій.

«Руйнування на об'єкті були значні. Але діяли оперативно, відразу відключили водопостачання цієї гілки трубопроводу, при цьому, завдяки технологічно розрахованій схемі подачі води в місті, перепідключили споживачів на сусідні вводи. Дана перекладка ускладнена розташуванням великої кількості інших комунікацій, що проходять поряд. Проте на сьогодні вже уклали 200 метрів мереж. Одночасно капітально оновлюємо оглядові колодязі із заміною запірної арматури та обладнання.

Реконструюємо лише якісними матеріалами, із довгостроковою експлуатацією. Закінчити перекладку плануємо у середині листопада, з обов'язковим благоустроєм місця відновлення», - зазначив Євген Халізєв.

За його словами, водопостачання буде припинено лише на короткий термін перепідключення трубопроводів, про що буде повідомлено заздалегідь.

У поточному році ремонтники комплексу у Салтівському районі замінили понад 1.7 км водоводів, 57 одиниць запірної арматури та 47 люків. А також встановили 47 пожежних гідрантів і упорядкували 92 водорозбірні колонки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують консультувати громадян щодо оформлення пільг та субсидій.