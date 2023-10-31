31.10.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів Харківської області

За даними слідства, 31 жовтня, починаючи з опівночі і до 2:00, ворог обстрілював місто Вовчанськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Пошкоджено низку житлових будинків, господарчих споруд та будівлі цивільного підприємства.

За попередніми даними, російські військові обстрілювали місто з мінометів.

Також 30 жовтня близько 22:00 відбувся ворожий артилерійський обстріл смт Борова Ізюмського району. Зазнав пошкоджень багатоквартирний житловий будинок та прилеглі домоволодіння.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області та Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Раніше РЕДПОСТ писав, що після ворожого обстрілу сталася велика пожежа на підприємстві Харківщини.