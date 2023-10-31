31.10.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Фахівці повідомили про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 20 по 26 жовтня захворіли 1425 осіб, з них 42% - діти, передає РЕДПОСТ .

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 338 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Показник захворюваності становить 100,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 76% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 134 особи, з них 12 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 36% - діти до 17 років.

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