    
Главная Новини Харкова Спорт Спортсмени Харкова привезли нагороди міжнародних змагань з акробатичного рок-н-ролу
31.10.2023  12:29   Рита Парфенова

Спортсмени Харкова привезли нагороди міжнародних змагань з акробатичного рок-н-ролу

28 та 29 жовтня у польському Кракові відбулися міжнародні змагання чемпіонат світу, чемпіонат Європи та етап Кубку світу з акробатичного рок-н-ролу, де харківські спортсмени продемонстрували вражаюці результати.

Спортсмени Харкова привезли нагороди міжнародних змагань з акробатичного рок-н-ролу

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА,  968 спортсменів з 15 країн взяли участь у змаганнях, і харківські спортсмени здобули 4 золоті та 2 бронзові медалі.

Команду України, у яку входили харківські спортсмени, зайняла перше місце в змаганнях команд формейшн серед жінок. Також харків'яни виграли в командних формейшн змаганнях серед дівчат-юніорок.

Спортсмени Харкова привезли нагороди міжнародних змагань з акробатичного рок-н-ролу

Харківські пари також відзначилися на змаганнях. Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна посіли перше місце серед юніорських пар, а Назар Діденко та Катерина Сергєєва завоювали третє місце.

У дисципліні "основний клас контактний стиль" на чемпіонаті Європи серед дорослих золото також отримала харківська пара Єгор Алєйніков та Дар’я Дмитрук.

В етапі Кубка світу харківські спортсмени здобули дві бронзові медалі: Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка у змаганнях серед юнаків та Арсеній Журавлевич та Катерина Тархова серед дітей.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Спортсмени з Харкова показали високий рівень підготовки і принесли позитивні результати на цих міжнародних змаганнях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що борець з Харкова здобув «срібло» на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років.

 

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.10 Спорт Харківський борець завоював «срібло» міжнародного чемпіонату 25.10 Спорт Переможців дитячого турніру з футболу нагородили у Харкові 16.10 Спорт Харківські борчині здобули золоту та бронзову медалі 5-го етапу світової серії з пляжної боротьби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 