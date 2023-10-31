Спортсмени Харкова привезли нагороди міжнародних змагань з акробатичного рок-н-ролу

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, 968 спортсменів з 15 країн взяли участь у змаганнях, і харківські спортсмени здобули 4 золоті та 2 бронзові медалі.

Команду України, у яку входили харківські спортсмени, зайняла перше місце в змаганнях команд формейшн серед жінок. Також харків'яни виграли в командних формейшн змаганнях серед дівчат-юніорок.

Харківські пари також відзначилися на змаганнях. Георгій Тагайбай та Єлизавета Каверіна посіли перше місце серед юніорських пар, а Назар Діденко та Катерина Сергєєва завоювали третє місце.

У дисципліні "основний клас контактний стиль" на чемпіонаті Європи серед дорослих золото також отримала харківська пара Єгор Алєйніков та Дар’я Дмитрук.

В етапі Кубка світу харківські спортсмени здобули дві бронзові медалі: Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка у змаганнях серед юнаків та Арсеній Журавлевич та Катерина Тархова серед дітей.

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Спортсмени з Харкова показали високий рівень підготовки і принесли позитивні результати на цих міжнародних змаганнях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що борець з Харкова здобув «срібло» на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років.