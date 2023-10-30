Харківський борець завоював «срібло» міжнародного чемпіонату

Борець з Харкова здобув «срібло» на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, у харківського борця Михайла Вишнивецького була вдача на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років, де він здобув "срібло" в ваговій категорії до 139 кг. Змагання відбулися в Албанії 29 жовтня 2023 року.
У фіналі спортсмен змагався проти Мухаммета Бакіра з Туреччини, і, на жаль, поступився з рахунком 3:5. Для Михайла це вже другий срібний приз на чемпіонатах світу U23, і в цьому році він також став чемпіоном Європи в цій віковій категорії.
Інший харківський борець греко-римського стилю, Руслан Абдієв, зайняв п'яте місце на цьому чемпіонаті в ваговій категорії до 82 кг, не досягши медалі.
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