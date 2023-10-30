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30.10.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Золочівську громаду

Ворог здійснив обстріл населених пунктів Харківської області з артилерії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на видання Зоря-news.
 
За інформацією начальника Золочівської військової селищної адміністрації Віктора Коваленка, 30 жовтня о 10:00 впродовж години російські окупанти артилерійським вогнем обстріляли села Івашки та Перовське. 
 
Через обстріл пошкоджено шість приватних будинки, літня кухня і два автомобіля, газомережі. Жертв немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області.
 
Источник:   Зоря-news
 Тэги:  агрессия россии, харків
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