30.10.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамваї №6,8 та 27 тимчасово змінять свої маршрути

Зміна маршруту руху пов'язана із проведенням ремонту трамвайної колії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде припинений з 9:00 до 17:00 31 жовтня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал»;

№8: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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