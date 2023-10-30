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30.10.2023  14:53   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова виконують сотні заявок щодобово

Про хід відновлення електромереж та ліфтів розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», фахівці підприємства за минулий тиждень ф
  • опрацювали понад 1,4 тис. звернень;
  • проводили обслуговування внутрішньобудинкових електромереж;
  • ремонтували ліфти;
  • виконували заявки містян. 
 
628 заявок надійшло з питань роботи мереж, 813 - щодо справності підйомників.
 
 
Загалом у житлових будинках
  • працює понад 6,6 тис. ліфтів,
  • на простій тимчасово зупинені 33.
З 23 по 27 жовтня фахівці відремонтували 12 підйомників, зокрема, роботи йшли на
  • вул. Академіка Павлова, 305;
  • вул. Героїв Праці, 15-б;
  • пр. Петра Григоренка, 14-б;
  • вул. Іллінській, 61;
  • вул. Монюшка, 12;
  • вул. Петра Свинаренка, 9.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, мережі, харків, ліфти, комунальники
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