30.10.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

На автодорозі Харків-Київ сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня близько 5-ої години ранку на автодорозі Харків-Київ у селі Поділ Миргородського району.

Фото: Поліція Полтавщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Subaru Legacy, під керуванням водія, 1995 року народження, зіткнувся із вантажівкою MAN, яка стояла на правій додатковій смузі для руху.

Унаслідок ДТП пасажир Subaru Legacy, 1972 року народження, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Водія легковика в тяжкому стані госпіталізовано до Миргородської лікарні.

За даним фактом слідчим Управлінням поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

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