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30.10.2023  15:27   Дмитро Колонєй

Під Харковом судитимуть організатора референдума окупантів

Завершено спецрозслідування стосовно прихильника ворога, який діяв під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 54-річний мешканець с. Андріївка Куп’янського району під час окупації населеного пункту добровільно слугував воргові:
 
  • погодився на пропозицію представників держави-агресорки та обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району»;
  • виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації;
  • проводив прийом громадян;
  • збирав паспортні дані місцевих мешканців — у подальшому представники держави-агресорки планували використати ці відомості для організації так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу РФ.

Наразі обвинувачений переховується від слідства. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

 
Любителю "руського мир" загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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