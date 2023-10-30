30.10.2023 15:30 Віталій Хінєвіч
Турнір юних інформатиків відбувся у Харкові
Як повідомили в Департаменті освіти, у змаганнях взяли участь команди 9-11-х класів з усіх районів міста, передає РЕДПОСТ .
VІІІ міський турнір юних інформатиків пройшов 28-29 жовтня серед учнів закладів загальної середньої освіти.
Учасники турнірурозв'язували алгоритмічні задачі та розробляли комп'ютерні моделі систем протиповітряної та протиракетної оборони. Оцінювали знання школярів науковці Харківського національного університету радіоелектроніки.
Переможцем турніру стала команда «XLV» Харківського академічного ліцею №45 (Шевченківський район). Друге місце розділили команди «Pes Patron - Slava Ukraini [UA]» та «MishkaFredi1991» (обидві - ліцей №45), а також команда «:action_27» (Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27). Третє місце посіли збірна Індустріального району «Незламні кодери» (спеціалізована школа №80, ліцеї №85, 104, 118, 155) і збірна Київського району «Зенітники» (ліцеї №9 та 107).
Організатори - Департамент освіти, Харківський національний університет радіоелектроніки та Харківський центр професійного розвитку педагогічних працівників.
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