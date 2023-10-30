30.10.2023 16:00 Віталій Хінєвіч

Йому було лише 25 років: Нова пошта про загиблого від ракетного удару окупантів співробітника

На превеликий жаль, сьогодні ми втратили ще одного нашого колегу через ракетний удар по Харківському терміналу 21 жовтня поточного року.

Про це йдеться на сторінці компанії в соціальних мережах, передає РЕДПОСТ.

«Після тижневої боротьби за своє життя помер Максим. У нього був складний перелом плеча, через який він втратив багато крові. Лікарі провели йому кілька операцій. Стан був важким, але стабільним.

Сьогодні зранку Максим помер. Йому було лише 25 років.

Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним та близьким»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти» на Харківщині.