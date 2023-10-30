30.10.2023 16:23 Дмитро Колонєй

Чи будуть повістки у "Дії": відповідь міністра цифрової трансформації

Михайло Федоров відповів на запитання щодо повісток у застосунку.



Чи будуть повістки у "Дії": відповідь міністра цифрової трансформації



Як повідоvляє РЕДПОСТ , із посиланням на InnKorr, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповів на запитання про повістки у мобільному.

Керівник відомства наголосив на тому, що під час його роботи на посаді міністра максимально дотримуються даного слова. Тому він впевнено декларує, що таких повісток не буде у застосунку.

Федоров також розповів про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Додав, що вводження цього реєстру зайняло досить багато часу і зусиль. Міністр пояснив, що кожен військкомат має інформацію про військовозобов'язаних, але вона зберігається в ручних записах. Основною метою було цифрування цих записів та внесення їх до системи, щоб забезпечити онлайн доступ до інформації. Тепер, коли ви звертаєтесь до військкомату, всю необхідну інформацію можна знайти у вашому досьє, і вам не потрібно шукати її вручну. Вже відцифровано понад 90% інформації.