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30.10.2023  16:23   Дмитро Колонєй

Чи будуть повістки у "Дії": відповідь міністра цифрової трансформації

Михайло Федоров відповів на запитання щодо повісток у застосунку.


Чи будуть повістки у "Дії": відповідь міністра цифрової трансформації
Як повідоvляє РЕДПОСТ, із посиланням на InnKorr, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відповів на запитання про повістки у мобільному.
 
Керівник відомства наголосив на тому, що під час його роботи на посаді міністра максимально дотримуються даного слова. Тому він впевнено декларує, що таких повісток не буде у застосунку.
 
Федоров також розповів про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Додав, що вводження цього реєстру зайняло досить багато часу і зусиль. Міністр пояснив, що кожен військкомат має інформацію про військовозобов'язаних, але вона зберігається в ручних записах. Основною метою було цифрування цих записів та внесення їх до системи, щоб забезпечити онлайн доступ до інформації. Тепер, коли ви звертаєтесь до військкомату, всю необхідну інформацію можна знайти у вашому досьє, і вам не потрібно шукати її вручну. Вже відцифровано понад 90% інформації. 
 
Тэги:  дія, мобілізація, повістки, агрессия россии
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