30.10.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

Сапери ДСНС знищили 763 боєприпаси протягом тижня у Харківській області

На території Харківської області працюють 34 піротехнічні розрахунки ДСНС, 171 сапер та 74 одиниці техніки.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

«Сапери зведеного загону ДСНС продовжують розміновувати деокуповану територію Харківської області. За тиждень було здійснено 271 виїзд та знешкоджено 763 боєприпаси», – повідомив Євген Василенко.

За його даними, сапери обстежують лінії електропередач, приватні домоволодіння, об’єкти критичної інфраструктури. З початку деокупації територій Харківщини було розміновано 3 944 га території, обстежено 2 788 км ЛЕП, виявлено та знешкоджено понад 81 тис. вибухонебезпечних предметів.

25 жовтня на території області сталося 2 підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого загинула цивільна особа.

«Вкотре звертаюсь до всіх жителів області, особливо населених пунктів деокупованої території. Ризик мінної небезпеки вкрай високий, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки при виявленні та поводженні з ВНП. Помітивши будь-який підозрілий предмет, треба відійти від цього місця й зателефонувати за одним з номерів: «101», «102» та «112», – сказав речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

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