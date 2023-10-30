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30.10.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

Сапери ДСНС знищили 763 боєприпаси протягом тижня у Харківській області

На території Харківської області працюють 34 піротехнічні розрахунки ДСНС, 171 сапер та 74 одиниці техніки.

 
Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.
 
«Сапери зведеного загону ДСНС продовжують розміновувати деокуповану територію Харківської області. За тиждень було здійснено 271 виїзд та знешкоджено 763 боєприпаси», – повідомив Євген Василенко.
 
За його даними, сапери обстежують лінії електропередач, приватні домоволодіння, об’єкти критичної інфраструктури. З початку деокупації територій Харківщини було розміновано 3 944 га території, обстежено 2 788 км ЛЕП, виявлено та знешкоджено понад 81 тис. вибухонебезпечних предметів.
 
25 жовтня на території області сталося 2 підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого загинула цивільна особа.
 
«Вкотре звертаюсь до всіх жителів області, особливо населених пунктів деокупованої території. Ризик мінної небезпеки вкрай високий, будь ласка, дотримуйтесь правил безпеки при виявленні та поводженні з ВНП. Помітивши будь-який підозрілий предмет, треба відійти від цього місця й зателефонувати за одним з номерів: «101», «102» та «112», – сказав речник ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області людина підірвалася на міні.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, харків
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