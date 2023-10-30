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30.10.2023  16:57   Дмитро Колонєй

Хитрим власникам бізнес-центру у Харкові доведеться виплатити борг у півімільйона гривень

Прокуратура вимагає від підприємства повернути гроші громаді Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,  у власності Харківської міської ради перебувала земельна ділянка по Сімферопольському провулку. Ця земельна ділянка в період з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувалась для розміщення бізнес-центру. 
 
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Проте тільки 02.08.2021 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.06.2021, укладеного Харківською міською радою з ТОВ, за відповідачем зареєстровано право власності на земельну ділянку, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис.  
 
Таким чином, ТОВ з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувало земельну ділянку для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати коштів за землю в передбаченому законодавством розмірі. Так, підприємство заборгувало перед державою понад пів мільйона гривень.  
 
Наразі Господарським судом Харківської області судом відкрито провадження у справі.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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