30.10.2023 16:57 Дмитро Колонєй

Хитрим власникам бізнес-центру у Харкові доведеться виплатити борг у півімільйона гривень

Прокуратура вимагає від підприємства повернути гроші громаді Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у власності Харківської міської ради перебувала земельна ділянка по Сімферопольському провулку. Ця земельна ділянка в період з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувалась для розміщення бізнес-центру.

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Проте тільки 02.08.2021 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.06.2021, укладеного Харківською міською радою з ТОВ, за відповідачем зареєстровано право власності на земельну ділянку, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис.

Таким чином, ТОВ з 21.07.2020 по 02.08.2021 використовувало земельну ділянку для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст.ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати коштів за землю в передбаченому законодавством розмірі. Так, підприємство заборгувало перед державою понад пів мільйона гривень.

Наразі Господарським судом Харківської області судом відкрито провадження у справі.