30.10.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

Агентство ООН продовжить допомагати Харкову з відновленням (фото)

Представники Агентства сьогодні, 30 жовтня, разом із Харківським міським головою Ігорем Тереховим ознайомилися з процесом відновлення житлових будинків на Північній Салтівці, передає РЕДПОСТ .



РЕДПОСТ

У зустрічі взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Швеції в Україні Мартін Аберг, Надзвичайний та Повноважний Посол Фінляндії в Україні Яакко Лехтовірта та голова гуманітарної місії, радник Посольства Норвегії в Україні Джонні Алмстад.

Вони зустрілися з харків'янами, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів, та оглянули масштаби ремонтних робіт, що виконуються за підтримки Агентства.

Ігор Терехов подякував міжнародним партнерам за підтримку городян і зазначив, що Харків - одна з найбільш постраждалих громад України. За словами мера, торік за рахунок міського та державного бюджетів у Харкові вдалося відновити 200 будинків, і зараз у роботі - ще 63.

«Сьогодні ви можете особисто побачити всі жахи, які принесла до нас росія, та ознайомитися з результатами відновлення житла в цьому районі. Все це нам вдається робити спільно з вами та державою. Розраховую на допомогу й надалі, адже понад 150 тисяч мешканців нашого міста сьогодні ще не мають даху над головою», - зазначив мер.

Представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг у свою чергу зазначила, що Агентство й надалі надаватиме підтримку постраждалим харків'янам.

«Ми побачили результати відновлення будинків, поспілкувалися з людьми, які в них мешкають. Наша сьогоднішня допомога - це внесок у розвиток та відновлення Харкова», - зазначила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Протягом 2023-2024 років Агентство у справах біженців планує засклити вікна у 1130 квартирах, відремонтувати 500 квартир та 500 будинків у приватному секторі, які постраждали від обстрілів.

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